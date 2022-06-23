23 Июня 2022 10:33

Казахстан лидирует в Центральной Азии по притоку иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров заявил о необходимости привлекать инвестиции в агропромышленный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан с долей 46% по-прежнему лидирует в Центральной Азии по притоку иностранных инвестиций. Основными странами-инвесторами являлись Нидерланды, США, Швейцария, Российская Федерация, Китай, Бельгия, Великобритания, Южная Корея, Турция и Франция. По всем ключевым отраслям наблюдался рост. В частности: горнодобывающая промышленность – на 18,3%, обрабатывающая промышленность – на 65,4%, торговля – на 46,7%, финансовая и страховая деятельность – на 57,2%, строительство - на 37,8%», - сообщил Алмас Айдаров на заседании Правительства.

Замминистра напомнил, что по поручению Президента в апреле сформирован единый пул всех инвестиционных проектов, реализуемых в стране. На сегодня пул состоит из 765 проектов на общую сумму 24,4 трлн тенге с созданием 112 тыс. новых рабочих мест.

Среди вводимых инвестиционных проектов: строительство арабскими инвесторами многофункционального комплекса в Нур-Султане, завод по производству шин компании «Татнефть» в Карагандинской области, проект ENI/General Electric по строительству второй очереди ветровой электростанции на 48 МВт в Актюбинской области, 5 проектов ВИЭ в ВКО, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской областях и другие.

По словам заместителя министра, необходимо акцентировать внимание на привлечении инвестиций в АПК, доля которого в структуре прямых иностранных инвестиций составляет менее 1%.

Правительство Казахстана ранее утвердило новую Концепции инвестиционной политики до 2026 года.