Казахстан лидирует среди стран СНГ по притоку прямых иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о реализации Национальной инвестиционной стратегии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана в 2017 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Назарбаев Н.А. отметил особую значимость привлечения иностранных инвестиций в экономику Казахстана и сохранения лидерства по притоку инвестиций в регионе. Правительством в целях реализации задач, озвученных в Послании, была разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы совместно с Всемирным Банком (далее – Стратегия). В рамках Стратегии определены 5 ключевых целевых показателей и 70 мероприятий для их достижения, из которых 50 исполнены, 20 являются долгосрочными и подлежат исполнению к 2022 году», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время достигнуты 4 показателя из 5, указанных в Стратегии, к уровню 2016 года:

1) объем инвестиций в основной капитал (ИОК) несырьевого сектора экономики (2018 г. – 141,9 %, 2019 г. – 145 %, 2020 г. – 156,4 %);

2) объем внешних инвестиций в основной капитал (ИОК) несырьевого сектора экономики (2018 г. – 132,1 %, 2019 г. – 158,5 %, 2020 г. – 138 %);

3) валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (2018 г. – 113,6 %, 2019 г. – 113,9 %);

4) соотношение объема валового ПИИ к ВВП (2018 г. – 17,7 %, 2019 г. – 17,7 %).

«В результате мирового кризиса, вызванного пандемией, произошло глобальное снижение потоков ПИИ в среднем на 35 % по миру (на $500 млрд.). Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой – падение на 58 %. В то же время снижение валовых ПИИ в РК составило 30%. При этом, согласно отчету UNCTAD о мировых инвестициях (июль 2021 года), Казахстан является локомотивом Центральной Азии – лидером по росту притока чистых ПИИ среди стран СНГ и стран без выхода к морю, а также переходных экономик», - отметил Премьер.

В Правительстве также сообщили, что чистые ПИИ формируются за счет инвестиций в открытие новых производств, приобретение патентов, расширение и модернизацию существующего капитала предприятий. Валовый приток ПИИ также отражает все амортизационные отчисления.