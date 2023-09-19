Казахстан лидирует по качеству сна – исследование

В Казахстане презентовано исследование STADA Health Report 2023, участником которого наряду с 15 европейскими государствами является и наша страна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году отчёт Health Report вызвал большой интерес как со стороны работников общественного здравоохранения, так и со стороны журналистов. И это не случайно, так как в отчете дается самая актуальная информация о том, что казахстанцы думают о своём здоровье, какие вопросы здравоохранения их больше волнуют, что они ждут от своего Минздрава, чего они больше опасаются, как лечатся и как отдыхают. По традиции исследование STADA Health Report 2023 содержит данные, которые помогают глубже понять поведение людей, уровень фармацевтической и медицинской грамотности, а также тенденции в здравоохранении. Самой компании STADA полученные данные помогают еще лучше отвечать ожиданиям пациентов и медицинских работников, а значит, в полной мере следовать своей миссии – заботиться о здоровье людей в качестве надежного партнера», - сказал вице-президент STADA в регионе Евразия Арминас Мацевичус на презентации отчета в Астане.

Health Report 2023 года охватывает такие ключевые темы сферы здравоохранения, как отношение к хроническим болезням, психологическое здоровье, последствия войны и кризиса, общее самочувствие и профилактика заболеваний, удовлетворенность услугами здравоохранения.

Вот некоторые данные из исследования STADA Health Report 2023:

- За последние годы, как никогда ранее, стало очевидным, насколько уязвимым является наше здоровье. Люди приняли к сведению этот факт и снова взялись за заботу о своем благополучии. Так, 37% опрошенных казахстанцев увеличили потребление витаминов.

- 26% говорят, что стали питаться более здоровой пищей, 19% стали чаще проходить профилактические медицинские осмотры.

- За последние 12 месяцев казахстанцы стали чаще проходить профилактические медицинские осмотры, представляющие собой основной фактор в вопросе поддержания надлежащего состояния здоровья и выявления заболеваний на ранних стадиях с целью увеличения шансов на эффективное лечение. Об этом заявили 19% казахстанцев (17% жителей Европы, 22% узбекистанцев).

- Самой популярной процедурой скрининга является гинекологический осмотр, 80% казахстанок и 70% европеек регулярно проходят его (и всего 23% жительниц Узбекистана). Второе место в Казахстане занимает общий анализ крови – 71% (в Европе 42%, в Узбекистане также второе место с долей 45%). Каждый шестой казахстанец (64%) говорит, что регулярно проходит общий осмотр, что делает его третьим по популярности профилактическим приемом в стране.

- Улучшение психологического здоровья наблюдается повсеместно и Казахстан - один из лидеров по улучшению этого показателя в сравнении с 2022 годом – 62%, прирост по сравнению с прошлым годом составил 23 пункта. А по улучшению качества сна Казахстан лидер среди всех других стран, охваченных опросом, – 87%, +10 процентных пунктов в сравнении с 2022 годом.

- Казахстан продемонстрировал себя страной, открытой для инноваций в области медицины. Так, показатели онлайн-записи на прием к врачу в Казахстане на уровне выше среднего - 52% против 45% в среднем по Европе, и 13% в Узбекистане.