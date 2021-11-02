Казахстан лидирует по числу четвертьфиналистов ЧМ-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять казахстанских боксеров выступят в четвертьфинале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала Казахстан представят Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Сборная Казахстана лидирует по количеству боксеров, которые выступят на этой стадии ЧМ-2021.

На втором месте идет Россия — в четвертьфинале ее представят восемь спортсменов. Третье место делят Узбекистан, Куба и США — по шесть. Ниже расположились Индия и Таиланд — пять, Азербайджан — четыре. По три боксера представят Бразилию, Японию, Сербию, Италию, Кыргызстан, Францию и Турцию. По два — Монголию, Беларусь, Англию, Армению, Грузию и Эквадор. По одному — Венесуэлу, Литву, Иран, Хорватию, Бельгию, Польшу, Барбадос, Болгарию, Финляндию, Германию, Тринидад и Тобаго, Шотландию, Иорданию, Албанию, Молдову, Ирландию, Колумбию, Мексику, Украину и Испанию.