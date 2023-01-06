Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1

6 Января 2023, 18:21
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 января, в столице Кыргызстана министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.


Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

Фото: gov.kz


Новости по теме
Мораторий на экспорт древесины и лесоматериалов повторно введут в Кыргызстане
Работник зоопарка скончался после нападения медведя в Узбекистане
Штраф за отсутствие обязательной автостраховки предусмотрен в Кыргызстане
Теги:
Читайте также
Нештатная ситуация произошла на Атырауском НПЗ из-за морозов
Мораторий на экспорт древесины и лесоматериалов повторно введут в Кыргызстане
Девятнадцать теплоэлектроцентралей находятся в «красной зоне» в Казахстане
В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега
Узбекистан импортировал из Казахстана 2,5 млн тонн пшеницы - обзор зарубежной казахоязычной прессы
Организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ поручил Премьер-Министр РК
Работник зоопарка скончался после нападения медведя в Узбекистане
Штраф за отсутствие обязательной автостраховки предусмотрен в Кыргызстане
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей