РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан квалифицировался на командный ЧМ по настольному теннису

    None
    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по настольному теннису квалифицировалась на командный чемпионат мира-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан обеспечил себе лицензию, выйдя в четвертьфинал чемпионата Азии, который в эти дни проходит в корейском Пхенчхане.

    Наши мужская и женская команды пробились в основную сетку, одолев Бангладеш, Непал, Пакистан, Кыргызстан и Узбекистан со счетом 3:0, а также Таиланд со счетом 3:2. В ¼ финала мужчины уступили хозяевам ЧА сборной Южной Кореи, которая на последних трех чемпионатах мира выигрывала бронзовые медали, а женщины - бронзовым призерам чемпионата мира 2018 команде Гонконга.

    «Наша команда попала в восьмерку лучших и отобралась на чемпионат мира. Это лучший результат в Центральной Азии: среди наших соседей спортсменки Узбекистана заняли 10-е, а мужчины 15-е место, Кыргызстан завершил соревнования на 21-й позиции. В этом году приехали очень сильные спортсмены. В составе сборной Китая выступает пятикратный Олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Ма Лонг, а в сборной Южной Кореи многократный чемпион Азии Ли Сан Су. Наши спортсмены хорошо проявили себя. Алан Курмангалиев и Кирилл Герасименко провели несколько хороших матчей со сборной Кореи, уступив лишь в последнем сете – 2:3. Мы рады, что и мужская, и женская сборные Казахстана смогли пробиться со своих групп под первым номером, это хороший показатель», - прокомментировал генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Казахстана Данил Пак.


    Теги:
    Настольный теннис Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!