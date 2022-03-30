Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс баррелей в сутки (1,3 млн тонн на период ремонта до конца апреля текущего года), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

С учетом проведения капитального ремонта на объектах НСОС в июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Напомним, оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма. Тогда в компании заявили о возможном снижении втрое объема транспортировки нефти через КТК.

Ранее Минэнерго Казахстана консультировалось с КТК по срокам возобновления работы морского терминала.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков, комментируя ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме, заявлял, что у Казахстана есть возможность перенаправить по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год.











