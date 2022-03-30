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    03:19, 30 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс баррелей в сутки (1,3 млн тонн на период ремонта до конца апреля текущего года), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

    С учетом проведения капитального ремонта на объектах НСОС в июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

    Напомним, оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма. Тогда в компании заявили о возможном снижении втрое объема транспортировки нефти через КТК.

    Ранее Минэнерго Казахстана консультировалось с КТК по срокам возобновления работы морского терминала.

    Министр энергетики РК Болат Акчулаков, комментируя ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме, заявлял, что у Казахстана есть возможность перенаправить по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год.





    Теги:
    Правительство Нефть/газ Минэнерго РК Происшествия, ЧС Нефть
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