Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи
Это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.
С учетом проведения капитального ремонта на объектах НСОС в июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.
Напомним, оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма. Тогда в компании заявили о возможном снижении втрое объема транспортировки нефти через КТК.
Ранее Минэнерго Казахстана консультировалось с КТК по срокам возобновления работы морского терминала.
Министр энергетики РК Болат Акчулаков, комментируя ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме, заявлял, что у Казахстана есть возможность перенаправить по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год.