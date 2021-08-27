Казахстан ключевой партнер ЕС в продвижении региональной стабильности - Шарль Мишель
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстан является ключевым партнером ЕС в продвижении региональной стабильности. Об этом глава Европейского Совета написал в своем аккаунте в сети Twitter, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, борьба с угрозами терроризма и незаконного оборота наркотиков и предотвращение нелегальной миграции являются общим приоритетом Евросоюза и Казахстана.
Напомним, что 26 августа по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Европейский Совет ( European Council) — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств - членов ЕС . Членами Европейского Совета являются также его председатель , избираемый на 2,5 года, и председатель Европейской комиссии.
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