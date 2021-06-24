Казахстан-Китай: курс на дальнейшее укрепление межпарламентских связей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание межпарламентских групп по сотрудничеству Мажилиса и Всекитайского собрания народных представителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Межпарламентские связи стали важным направлением казахстанско-китайского партнерства. Председатели парламентов двух стран регулярно встречаются во время визитов и на международных площадках.

В ходе мероприятия, которое прошло в среду, депутаты обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, обменялись мнениями о путях укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Заместитель спикера Мажилиса Балаим Кесебаева, возглавляющая группу по сотрудничеству с Всекитайским собранием народных представителей, информировала зарубежных коллег о проводимых Президентом Казахстана политических реформах и прошедших парламентских выборах в нашей стране.

В свою очередь, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан отметила схожесть позиций Казахстана и Китая по многим актуальным вопросам международной повестки дня.

Она подчеркнула тесную координацию Казахстана и Китая в таких многосторонних организациях, как ООН, ШОС и СВМДА.

«Совместная работа наших групп будет способствовать законодательному закреплению договоренностей, которые будут достигнуты между Казахстаном и Китаем», - уверена Айгуль Куспан.

Со своей стороны, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Тилектес Адамбеков призвал коллег из Поднебесной укреплять сотрудничество в сферах цифровизации, трансграничной электронной коммерции и мобильных платежей.

«В данном контексте перспективным является развитие экономического сотрудничества путем реализации цифрового Шелкового пути. В частности, необходимо активизировать сотрудничество в таких передовых областях как цифровая экономика, искусственный интеллект и финансовые технологии», - подчеркнул он.

Тилектес Адамбеков также говорил о необходимости продолжения совместной работы по сопряжению программы «Нурлы жол» с китайской инициативой «Один пояс - один путь».

«Казахстан придает большое значение дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области совместного противодействия глобальной пандемии коронавируса. Со своей стороны, выражаем готовность активно развивать двустороннее сотрудничество в постпандемический период», - отметил казахстанский депутат.

В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжай Есун, который возглавляет группу по сотрудничеству с Мажилисом, высоко оценил экономические успехи Казахстана за годы независимости.

«Мы готовы приложить усилия для продвижения межпарламентского сотрудничества с тем, чтобы внести свой вклад в развитие двусторонних отношений», - сказал Чжай Есун.

«За счет обмена законотворческим опытом мы сможем наполнить наши «кувшины с юридическими инструментами», которые будут помогать нам противостоять различным рискам и вызовам», - добавил он.

Член Комитета по иностранным делам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чэн Фули призвал расширять торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

«Мы готовы с вашей страной как можно скорее подписать межправительственную программу торгово-экономического сотрудничества на долгосрочную перспективу и новую версию соглашения о взаимной защите инвестиций», - заявил Чэн Фули.

Китайский избранник также сигнализировал о готовности Пекина импортировать больше качественной продукции из Казахстана, предложив активизировать сотрудничество двух стран в таких многосторонних форматах, как ВТО, ШОС и ЕАЭС.

В свою очередь, член Комитета по финансам и экономике Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунцзин убежден в необходимости укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества, отметив интерес казахстанской молодежи к изучению китайского языка, а также симпатию отечественного зрителя к художественным фильмам из Поднебесной.

Стороны сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе, а также договорились активизировать сотрудничество и совершить взаимные визиты, как только позволит эпидемиологическая обстановка в двух странах.