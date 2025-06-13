РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:43, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан, Китай и Россия создают совместный транспортно-логистический центр

    Страны подписали учредительный договор о создании трехстороннего транспортно-логистического центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: КТЖ

    — Сегодня подписан учредительный договор о создании трехстороннего транспортно-логистического центра между АО Қазақстан темір жолы, Славтранс-Сервис и Xian Free Trade Port Construction and Operation. Ввод в эксплуатацию проекта запланирован до конца текущего года, — сообщил директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров.

    По его словам, завершением цепочки терминальной инфраструктуры будут входные ворота в Восточную Европу (станция Свислочь). Ориентировочная мощность проекта — 100 тыс. контейнеров в год. Основная деятельность направлена на перевалку контейнеров с европейской колеи на нашу и обратно.

    — Таким образом, мы полностью охватываем направление «Восток — Запад». Вместе с тем, в перспективе рассматривается организация совместных терминалов в Румынии (Констанца) и Урумчи (КНР, СУАР). В результате совокупная мощность внешних терминалов увеличится в 5 раз, достигнув 2,5 млн контейнеров в год, — дополнил спикер.

    Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.

    Рост перевезенных грузов по Транскаспийскому международному маршруту повысился в 6 раз.

    Теги:
    Казахстан Китай Грузоперевозки Логистика КНР Перевозки Россия
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают