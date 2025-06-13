Казахстан, Китай и Россия создают совместный транспортно-логистический центр

— Сегодня подписан учредительный договор о создании трехстороннего транспортно-логистического центра между АО Қазақстан темір жолы, Славтранс-Сервис и Xian Free Trade Port Construction and Operation. Ввод в эксплуатацию проекта запланирован до конца текущего года, — сообщил директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров.

По его словам, завершением цепочки терминальной инфраструктуры будут входные ворота в Восточную Европу (станция Свислочь). Ориентировочная мощность проекта — 100 тыс. контейнеров в год. Основная деятельность направлена на перевалку контейнеров с европейской колеи на нашу и обратно.

— Таким образом, мы полностью охватываем направление «Восток — Запад». Вместе с тем, в перспективе рассматривается организация совместных терминалов в Румынии (Констанца) и Урумчи (КНР, СУАР). В результате совокупная мощность внешних терминалов увеличится в 5 раз, достигнув 2,5 млн контейнеров в год, — дополнил спикер.

Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.

Рост перевезенных грузов по Транскаспийскому международному маршруту повысился в 6 раз.