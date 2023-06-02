Казахстан как цифровой хаб в евразийском пространстве: Huawei делится опытом по взращиванию молодых кадров в ИКТ-сфере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как Казахстану стать одним из крупнейших цифровых хабов в евразийском пространстве? Почему делается ставка на цифровые таланты? Какую поддержку в этом вопросе оказывает компания Huawei? Эти вопросы на форуме «Евразийский цифровой хаб: соединяя Европу и Азию» обсудили эксперты в ИКТ-отрасли, включая представителей госорганов и частного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе форума приняли участие министр цифрового развития Багдат Мусин, вице-президент IDC СНГ Андрей Беклемишев, вице-президент Huawei по региону Ближнего Востока и Центральной Азии Ван Шуньли и другие эксперты. Своим опытом в создании регионального хаба в Азербайджане поделился и главный операционный директор Azertelecom INT Сергей Назаренко.

Обращаясь к участникам форума, министр цифрового развития Багдат Мусин отметил вклад компаний Huawei и IDC в приложенные усилия по превращению Казахстана в цифровой хаб в евразийском пространстве. Глава ведомства обратил внимание на исследование IDC «Kazakhstan as a Regional Digital Hub», результаты которого были презентованы сегодня.

«Хотелось бы отметить работу Huawei и IDC, потому что, считаю, что отчет «Kazakhstan as a Regional Digital Hub», который предоставлен этими компаниями, очень важен для Казахстана. В особенности в ключе развития Казахстана как цифрового хаба на территории Евразийского контингента. Эта задача была поставлена Главой государства. В данном направлении работа ведется уже давно. Однозначно, связь и Интернет – ключевые вопросы для цифровой экономики. В этом ключе нужно предпринимать практические шаги. Один из примеров – запуск «Казахтелекомом» нового интернет-пирингового соединения с AWS в Гонконге. Мы улучшили в три раза многие параметры не только для бизнес-компаний Казахстана, но и вообще для евразийского региона. Вот такие конкретные шаги и конкретные действия со стороны операторов, госорганов могут приблизить к идее создания цифрового хаба. В целом это взаимодействие с международным сообществом и популяризация цифровизации среди всех граждан, в том числе подготовка талантов», - отметил Багдат Мусин.

О подготовке талантов на форуме упоминалось неоднократно. Министр призвал компании в отрасли ИКТ активно сотрудничать с вузами, так как среди сегодняшних студентов есть те, кто завтра вложит посильный труд в построение на евразийском пространстве цифрового хаба.

Один из успешных кейсов взаимодействия бизнеса и вуза - ИКТ-Академия Huawei, которая создает всевозможные условия для привлечения ИТ-талантов и развития ИТ-экосистемы.

Вице-Президент Huawei по региону Ближнего Востока и Центральной Азии Ван Шуньли отметил, что Huawei, являясь социально ответственной компанией, считает своим долгом развивать ИКТ академии и обучать молодых специалистов.

«Есть несколько программ, по которым студенты могут получать знания, обмениваться опытом: Seeds for the future, ИКТ-Академия, ИКТ- конкурс. Помимо того, что предоставляем такие площадки для обучения, с этого года мы активно участвуем, предлагаем работу и помогаем с трудоустройством этим студентам. Помимо трудоустройства студентов, которые показали лучшие результаты в наших образовательных программах, их предлагаем нашим локальным партнерам, которые могут привлечь студентов в разные проекты», - поделился Ван Шуньли.

К слову, Huawei принимает активное участие в задаче - превратить Казахстан в цифровой хаб в евразийском пространстве.

«Huawei является лидером в предоставлении технических решений в построении ИКТ инфраструктуры для больших подключений. Чтобы воплотить в реальность идею сделать Казахстан цифровым хабом, мы предлагаем свои самые последние технические решения и свои новинки в виде 5G Интернета. Такое развитие инфраструктуры имеет решающее значение для обеспечения цифровой трансформации и поддержки инновационных услуг», - добавил Ван Шуньли.

Концепцию развития Казахстана как регионального цифрового хаба представил вице-президент IDC СНГ Андрей Беклемишев. Спикер выделил четыре важных кейса, на чем строится цифровой хаб.

«Первое – вопросы соединения, связи, передачи данных. Это основа, без которой невозможна дальнейшая цифровизация. Второе – это то, что строится на основе этих сетей, то есть дата-центры и облачные услуги. Третье -таланты. Мы можем иметь потрясающие сети, шикарные дата-центры, однако, если нет специалистов, которые будут с ними работать, ничего не достичь. Поэтому необходимо работать с университетами. Четвертое – экосистема и взаимодействие. В этом ключе хочу сделать особый акцент на том, что невозможно построить цифровой хаб только в Казахстане, в Узбекистане или Азербайджане. Чтобы построить по-настоящему рабочий цифровой хаб, его нужно строить регионально, выстраивая между собой конкретные точки соприкосновения, взаимодействия и решать вопрос совместно», - отметил Андрей Беклемишев.

В этом ключе о роли операторов связи рассказал главный директор по инновациям «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

«Мы работаем над улучшением доступа в интернет, сокращая количество операторов между пользователями и контентом, что позволяет достичь минимальной задержки трафика. Мы уже установили прямые соединения с крупными интернет-компаниями и стремимся расширить доступ к улучшенным сервисам не только для казахстанцев, но и для жителей соседних стран. Если этот тренд станет региональным, мы станем локальным цифровым хабом, предоставляя доступ к контенту крупнейших мировых компаний из категории FAANGM для наших соседей»,- объяснил Нурлан Мейрманов

В завершение вице-президент Huawei по региону Ближнего Востока и Центральной Азии Ван Шуньли добавил, что у Казахстана есть все возможности воплотить в реальность это видение – стать цифровым хабом в евразийском пространстве.

«Во главе нашей страны стоит топ-лидер – Президент Касым-Жомарт Токаев. У него хорошее видение того, как мы можем развивать нашу страну: то есть через таланты и цифровую трансформацию. У Казахстана есть все возможности для поддержки данного видения в виде ваших ресурсов. Верю, что Казахстан с помощью разных партнеров из разных сфер в скором времени может воплотить это видение в реальность – стать цифровым хабом. Мы будем инвестировать и помогать для достижения этой цели», - добавил Ван Шуньли.