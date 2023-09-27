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    16:29, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан изучит израильские агротехнологии и методы управления водными ресурсами

    primeminister.kz
    Фото: primeminister.kz

    Перспективы применения в Казахстане израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса и управлению водными ресурсами обсудили Премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель торгово-промышленной палаты «Израиль-Казахстан» Михаэль Роэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе встречи подробно обсуждены вопросы повышения эффективности ирригации, водосбережения, внедрения современных технологий капельного орошения, развития агронауки, а также применения новых подходов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.

    сайт Премьер-министра РК
    Фото: сайт Премьер-министра РК

    Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство РК придает большое значение расширению партнерства и укреплению многоплановых взаимовыгодных отношений с Израилем. В частности, интерес представляют выдающиеся успехи страны в области сельского хозяйства.

     - Мы открыты к изучению израильских технологий и готовы привлекать их для придания импульса развитию АПК. Вопросы ирригации и водосбережения также являются очень актуальными. Мы хотим повысить эффективность вкладываемых государством средств и нацелены на достижение конкретных результатов, - сказал Премьер-министр.

    При этом он добавил, что здесь важно учитывать весь производственный цикл, чтобы вносить необходимые коррективы на каждом уровне.

    - Все это нужно смотреть в комплексе: какие меры поддержки от государства должны быть, что должно быть от науки, образования и промышленности. Например, местная сборка агрегатов, машин и другого оборудования. Мы готовы к совместной работе в этих направлениях, - подчеркнул Алихан Смаилов.

    сайт Премьер-министра РК
    Фото: сайт Премьер-министра РК

    В свою очередь Михаэль Роэ отметил, что Казахстан имеет потенциал полностью покрывать потребности внутреннего рынка и с помощью комплексного подхода к развитию АПК может вносить чрезвычайно большой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

    Он предложил оказать комплексное содействие в применении израильских агротехнологий и методов управления водными ресурсами в рамках реализации Послания Главы государства в области сельского хозяйства.

    По итогам встречи достигнута договоренность организовать в самое ближайшее время обмен опытом и совместную работу по всем озвученным вопросам.

    сайт Премьер-министра РК
    Фото: сайт Премьер-министра РК

    В беседе также приняли участие министр ирригации и водных ресурсов Нуржан Нуржигитов и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

    Теги:
    Вода Премьер-министр РК
    Автор
    Зифа Хабирова
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