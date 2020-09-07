Казахстан изучит антикоррупционный опыт Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства по противодействию коррупции РК состоялась онлайн-беседа глав антикоррупционных ведомств Казахстана и Сербии: Алика Шпекбаева и Драгана Секимича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Ключевой темой обсуждения стала имплементация антикоррупционных инициатив, озвученных в Послании Главы государства, в части усиления противодействия коррупции, формировании комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции (whistleblowing), запрете для госслужащих и их супругов на владение активами в иностранных юрисдикциях и ужесточения наказания за коррупцию сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве.

«Отвечая общественному запросу, мы работаем над усилением противодействия коррупции, укреплением верховенства закона и защиты прав человека», – сказал Алик Шпекбаев. Далее сербским коллегам был продемонстрирован видеоролик о деятельности Агентства.

Со своей стороны, Драган Секимич отметил: «Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит началом нового продуктивного, рационального партнерства. Мы рады поделиться своим опытом и знаниями». Он также высоко оценил опыт Казахстана и подчеркнул прогрессивность принимаемых мер.

Серьезного внимания заслуживает сербский «золотой стандарт защиты осведомителей». Он представляет собой регламентированную отдельным законом систему, включающую обеспечение физической безопасности, исключение дискриминации на рабочем месте и трехступенчатое оповещение коррупционных фактов.

Осведомители, находясь под протекцией государства в период до 10 лет, могут обращаться в уполномоченные органы, СМИ и общественные организации без опасений дальнейшего преследования.

Примечательно, что Сербия одна из немногих стран, которая приняла закон о регулировании лоббистской деятельности. В частности, регламентированы этапы обучения, сдачи экзаменов и сертификация. Законодательство о лоббировании защищает общественные интересы за счет повышения открытости органов госуправления, укрепляет честность и ответственность лоббистов посредством соответствующих правил.

Наряду с этим г-н Секимич заострил внимание на ведении реестров имущества и активов госслужащих и обязательности партий предоставлять финансовый отчет в Антикоррупционное агентство.

Казахстанскую сторону заинтересовал опыт реализации Планов добропорядочности, направленных на самоанализ и самооценку госорганов. Зная о потенциальных «скользких местах», только сами сотрудники того или иного органа или организации могут обезопасить себя от возникновения коррупционных рисков, принимая ответственность за превенцию коррупции.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему обмену опытом и договорились о совместной реализации ряда антикоррупционных инициатив и проектов.