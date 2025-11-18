Казахстан изучает редкоземельные ресурсы Афганистана и Руанды — глава «Самрук-Казына»

Глава фонда отметил, что «Тау-Кен Самрук» проявляет большой интерес к зарубежным партнерам и ведет точечную работу в двух зарубежных юрисдикциях — Руанде и Афганистане.

— По Руанде у нас подписано соответствующее соглашение по совместной деятельности с их государственным органом. Сейчас у нас определены пять таргетируемых зон. Для того, чтобы на них выйти, нам необходимо создать совместное предприятие с их государственной компанией. С нашей стороны мы все документы уже завизировали и передали на рассмотрение руандийской стороне, — сообщил Жакупов.

Казахстан ожидает одобрения от руандийских партнеров до конца года. После этого совместное предприятие сможет заниматься разведкой и добычей полезных ископаемых.

— По Афганистану у нас также идет работа. Мы взяли по двум площадям пробы, они показали хорошие геологические результаты. Здесь у нас пока не идет речь о добыче, мы сейчас находимся в диалоге с потенциальными местными партнерами, чтобы понять, как нам дальше двигаться по лицензиям, — отметил глава «Самрук-Қазына».

Пробы были взяты в июле, лабораторные исследования проведены в сентябре. При этом Жакупов не уточнил, о каких именно металлах идет речь, сославшись на конфиденциальность информации.

Вместе с тем, он добавил, что Казахстан намерен развивать углубленную переработку сырья из третьих стран и загружать собственные мощности по производству редких и редкоземельных материалов.