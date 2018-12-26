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Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов

26 Декабря 2018 09:36 175
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Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». 

Представители компании ТОО «Оператор РОП» («Расширенные обязательства производителей и импортеров»), определенные Постановлением Правительства РК оператором на территории Казахстана, посетили Норвегию с целью изучения передового опыта внедрения, в том числе депозитно-залоговой системы потребительской тары.                

Казахстанская делегация под руководством управляющего директора Рустема Темирбека посетила завод компании «Tomra Systems ASA» по производству фандоматов для приема отработанной тары в городе Лиер и предприятие компании «Infinitum», специализирующееся на приеме и отработке потребительской тары в городе Фетсунд.

Старший вице-президент «Tomra Systems ASA» Йоаким Амланд ознакомил с историей становления депозитно-залоговой системы потребительской тары и производства фандоматов, законодательством, правительственными мерами по стимулированию производителей, импортеров, участников розничной торговли и потребителей тары.

Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов 

Вице-президент «Tomra Systems ASA» по связям с правительством Михаэль Лове в своей презентации информировал о законодательстве, алгоритме процесса сбора и сортировки пластиковой и алюминиевой тары, существующих в разных странах моделях депозитно-залоговых систем потребительской тары.

Директор «Infinitum» Кьель Улав отметил, что первостепенной целью компании является не экономическая прибыль, а постоянное увеличение количества собранных контейнеров из-под напитков при помощи экологичной и экономически выгодной для потребителей и производителей схемы сбора тары. Он ознакомил казахстанских специалистов с историей деятельности и стратегией развития сортировочного цеха, производственным процессом с использованием высокоэффективных и современных установок, планами по началу строительства в 2019 г. в Фетсунде завода по переработке пластика, металла и алюминия. В настоящее время отсортированное на предприятиях «Infinitum» вторичное сырье направляется для переработки на заводы в Нидерланды, Швецию и ФРГ.

Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов 

В свою очередь Р. Темирбек и управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Сергей Юрча ознакомили норвежских коллег с результатами реализации принципа РОП в Казахстане, планами по внедрению депозитно-залоговой системы в нашей стране. В настоящее время казахстанские специалисты изучают опыт стран, успешно внедривших данную систему.

Основанная в 1972 г. «Tomra Systems ASA» является мировым лидером по производству фандоматов - специализированных автоматов, устанавливаемых в общественных местах/супермаркетах и предназначенных для приема отработанной тары.

Компания «Infinitum» (основана в 1999 г.) являемся ведущей норвежской компанией по сбору и сортировке использованных пластиковых бутылок и банок для напитков (пластиковые бутылки, жестяные и алюминиевые банки для напитков).

Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов 

В рамках визита казахстанская делегация посетила ряд супермаркетов в норвежских городах, где ознакомилась с работой фандоматов производства компании «Tomra Systems ASA».

По итогам визита между сторонами достигнута договоренность о консультационной поддержке норвежских специалистов.

Как известно, РОП (расширенная ответственность производителей (импортеров) является стратегией в области охраны окружающей среды, направленной на снижение негативного воздействия на экологию, оказываемого продукцией на протяжении всего жизненного цикла путем возложения ответственности за ущерб, наносимый продукцией и особенно обязанности по сбору, переработке и окончательной утилизации продукта на ее производителя или импортера.

Принцип расширенных обязательств производителей (импортеров) действует в Казахстане с 1 января 2016 года. Закрепление обязанностей, как производителей, так и импортеров в области переработки отходов заложило фундамент отрасли, которая будет способствовать устойчивому развитию в области среды в долгосрочном периоде. Постановлением Правительства РК оператором РОП на территории Казахстана определена компания - ТОО «Оператор РОП».

По словам временного поверенного в делах Казахстана в Норвегии Ильяса Омарова, «норвежский опыт по переработке отходов из пластмассовых изделий является одним из передовых в мире, о чем свидетельствует высочайший показатель переработки - 97 %», добавив, что Посольство РК в Осло со своей стороны приложит все усилия для налаживания и развития полноценного сотрудничества в такой важнейшей сфере, направленной на защиту окружающей среды.

Потребитель в Норвегии, возвращая пустую пластиковую тару, получает обратно своеобразный налог от 1 до 3 норвежских крон (1 крона - 43 тенге). Пример по сбору и очистке пластиковых отходов в этой скандинавской стране подает сам король Харальд V. К примеру, монарх частенько с членами своей семьи посещает остров Шпицберген, где со своими близкими лично принимает участие в очистке территории от пластиковых отходов.


Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов 
Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов 
Казахстан изучает норвежский опыт по переработке пластиковых отходов 

 

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Ключевые слова: Евросоюз, Экология,
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