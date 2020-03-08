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Казахстан изменил список стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление от 4 марта «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ».
В первой категории А – КНР, Иран, Южная Корея. В первой категории Б - только Италия.
Ко второй категории отнесены Германия и Испания.
В третьей – Япония, Таиланд, ОАЭ, Франция, Швеция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Великобритания, Швейцария, САР Гонконг КНР.
Постановление о внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстанот 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»:
Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Главный Государственный
санитарный врач
Республики Казахстан Ж. Бекшин
Приложение
«Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача
Республики Казахстан
№12-ПГВр от 4 марта 2020 года
Страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19
|
1 а) категория
|
КНР
Иран
Южная Корея
|
1 б) категория
|
Италия
|
2 категория
|
Германия
Испания
|
3 категория
|
Япония
Таиланд
ОАЭ
Франция
Швеция
Малайзия
США
Сингапур
Кувейт
Бахрейн
Ирак
Великобритания
Швейцария
САР Гонконг КНР»
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