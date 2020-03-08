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Казахстан изменил список стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции

8 Марта 2020 02:45
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Казахстан изменил список стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление от 4 марта «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ».

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В первой категории А – КНР, Иран, Южная Корея. В первой категории Б - только Италия.

Ко второй категории отнесены Германия и Испания.

В третьей – Япония, Таиланд, ОАЭ, Франция, Швеция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Великобритания, Швейцария, САР Гонконг КНР.

Постановление о внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстанот 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»:

Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главный Государственный

санитарный врач

Республики Казахстан Ж. Бекшин

Приложение

«Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№12-ПГВр от 4 марта 2020 года

Страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19

1 а) категория

КНР

Иран

Южная Корея

1 б) категория

Италия

2 категория

Германия

Испания

3 категория

Япония

Таиланд

ОАЭ

Франция

Швеция

Малайзия

США

Сингапур

Кувейт

Бахрейн

Ирак

Великобритания

Швейцария

САР Гонконг КНР»

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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Гульмира Байзакова

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