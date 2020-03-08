Казахстан изменил список стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление от 4 марта «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ».

В первой категории А – КНР, Иран, Южная Корея. В первой категории Б - только Италия.

Ко второй категории отнесены Германия и Испания.

В третьей – Япония, Таиланд, ОАЭ, Франция, Швеция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Великобритания, Швейцария, САР Гонконг КНР.

Постановление о внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстанот 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»:

Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главный Государственный

санитарный врач

Республики Казахстан Ж. Бекшин

Приложение

«Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№12-ПГВр от 4 марта 2020 года

Страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19