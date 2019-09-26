Казахстан избран вице-председателем XXIII Конгресса ИНТОСАИ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Третий день XXIII Конгресса ИНТОСАИ был насыщен не только интересными событиями, но и стал особенным для нашей республики: в ходе проведения первого пленарного заседания 169 стран избрали Казахстан вице-председателем XXIII Конгресса ИНТОСАИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пресс-служба Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Счетная палата Российской Федерации возглавила Международную организацию высших органов аудита. Ближайшие 3 года она будет формировать повестку международного аудиторского сообщества. Торжественная церемония инаугурации состоялась в среду на XXIII Конгрессе ИНТОСАИ, где с председательством в ИНТОСАИ Счетную палату поздравили Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители Совета Федерации и Государственной думы Российской Федерации.

Также в среду прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной XXIII Конгрессу ИНТОСАИ. Генеральный секретарь ИНТОСАИ Маргит Кракер (глава ВОА Австрии), новый председатель ИНТОСАИ Алексей Кудрин, экс-председатель ИНТОСАИ доктор Хариб Аль Амими (глава ВОА (Высший орган аудита) ОАЭ), вице-председатель ИНТОСАИ Наталья Годунова специально изготовленным сувенирным штемпелем с указанием даты 25 сентября 2019 года погасили марки с фирменным стилем XXIII Конгресса Международной организации Высших органов аудита.

В рамках третьего дня работы XXIII Конгресса ИНТОСАИ председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан Наталья Годунова приняла участие в панельной сессии на тему: «Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху Disrupt: управленческие и технологические решения», а также провела ряд двусторонних встреч с руководителями высших органов аудита Японии, Азербайджанской Республики и с генеральным директором IDI (Инициатива развития ИНТОСАИ (INTOSAI Development Initiative).

На двусторонней встрече с президентом правления Аудита Японии Юджи Морита были обсуждены вопросы обмена опытом, обучения и профессионального развития государственных аудиторов в части применения информационных систем в аудиторской деятельности и развития аудитов эффективности и финансовой отчетности. В своем выступлении председатель Счетного комитета Наталья Годунова отметила, что «совет Аудита Японии по праву считается одним из признанных лидеров мирового аудиторского сообщества. В качестве Администратора по наращиванию потенциала АЗОСАИ Совет аудита Японии проделал огромную работу по внедрению системы развития государственных аудиторов, внес значительный вклад в укрепление государственного аудита стран Азиатского региона и внедрение передовых практик аудиторской деятельности».

На двусторонней встрече председателя Счетного комитета Натальи Годуновой с председателем Счетной палаты Азербайджанской Республики с Вугаром Гюльмамедовым были обсуждены вопросы проведения аудита консолидированной финансовой отчетности и аудита Национального фонда. Были приняты решения по обмену опытом в вышеуказанных сферах.

Председателем Счетного комитета Натальей Годуновой на двусторонней встрече с генеральным директором IDI Эйнаром Гориссэном были обсуждены перспективы внедрения мировой системы сертификации государственных аудиторов, вопросы сотрудничества по организации обучения и сертификации по аудиту эффективности.

«Мы высоко ценим вклад Инициативы развития INTOSAI (IDI) в расширении возможностей аудита. Мероприятия, которые активно проводит IDI (долгосрочные региональные учебные программы, региональные вспомогательные и партнерские программы, а также учебные семинары и практикумы IDI в ключевых областях государственного аудита), влияют на глобализацию и распространение лучших практик среди высших органов аудита мира», - отметила в своем выступлении Наталья Годунова.

По итогам встречи была достигнута договоренность по проведению семинаров, обучающих курсов специально для Счетного комитета со стороны IDI.

Отметим, ИНТОСАИ – международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всём мире.

В состав организации входит 194 страны. Высший орган – конгресс, который проводится раз в 3 года в разных странах.



