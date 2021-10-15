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Казахстан избран в Совет по правам человека ООН на 2022–2024 годы

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Октября 2021, 09:11
Казахстан избран в Совет по правам человека ООН на 2022–2024 годы

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Республика Казахстан избрана членом Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2022–2024 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Приоритетными направлениями работы Казахстана в Совете определены: продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, всеобщая отмена смертной казни, борьба против всех форм нетерпимости, свобода религий и убеждений, обеспечение инклюзивного и всеобщего образования, а также уважение прав человека в условиях пандемии COVID-19.

Избрание нашей страны в главный правозащитный орган всемирной организации является признанием её роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека.

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Одновременно с Казахстаном в состав СПЧ ООН также вошли США, Люксембург, Финляндия, Литва, Черногория, Аргентина, Гондурас, Парагвай, Бенин, Камерун, Эритрея, Гамбия, Сомали, Индия, Малайзия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее наша страна избиралась в Совет по правам человека на 2013–2015 годы.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту прав человека в мире. В компетенцию СПЧ ООН входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, требующих его внимания. Члены Совета избираются от пяти региональных групп и исполняют свои обязанности в течение трех лет. Заседания Совета по правам человека проходят в Отделении ООН в Женеве.

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