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Казахстан избран в состав Экономического и Социального Совета ООН на 2022-2024 годы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Июня 2021, 09:39
Казахстан избран в состав Экономического и Социального Совета ООН на 2022-2024 годы

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На 73-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан избран в состав Экономического и Социального Совета ООН на 2022–2024 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

ЭКОСОС является основным органом, отвечающим за координацию экономической, социальной и экологической деятельности ООН, и центральной площадкой для продвижения решений по актуальным проблемам в этих сферах.

В составе Совета Казахстан намерен содействовать укреплению сотрудничества с международными финансовыми и торговыми организациями для эффективной реализации глобальных Целей устойчивого развития и решения наиболее важных гуманитарных проблем в Центральной Азии. Членство в ЭКОСОС будет также способствовать привлечению в Казахстан успешного мирового опыта для осуществления реформ экономики, социальной сферы и государственного управления.

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Членами ЭКОСОС по итогам голосования также стали Афганистан, Белиз, Бельгия, Индия, Италия, Канада, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Оман, Перу, США, Танзания, Тунис, Хорватия, Чехия, Чили и Эсватини. Кандидатуру Казахстана поддержали 180 государств.

Ранее Казахстан дважды избирался в состав ЭКОСОС – на периоды 2007–2009 и 2014–2016 годов.

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