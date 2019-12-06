Казахстан избран в руководящий комитет коллегии комиссаров выставки «ЭКСПО-2020 Дубай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» во главе с заместителем председателя Правления Нацкомпании – генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 Дубай А. Чайжунусовым приняла участие в IV Cобрании международных участников Выставки (СМУ), которое состоялось 29-30 ноября в городе Дубай (ОАЭ), передает МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия проведены встречи с руководством организатора ЭКСПО-2020 Дубай, Международного бюро выставок.

В ходе встреч, организатор ЭКСПО-2020 Дубай был проинформирован о подготовке участия Республики Казахстан к выставке.

Кроме того, в рамках СМУ состоялось голосование стран-участниц по определению состава руководящего комитета коллегии комиссаров ЭКСПО-2020 Дубай. Члены руководящего комитета избираются из числа комиссаров национальных секций государств-членов Международного бюро выставок, участвующих в Выставке. По результатам голосования, с учетом успешного проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Астана, Казахстан впервые избран в состав руководящего комитета.

Руководящий комитет представляет интересы стран участниц Выставки, решая все возникающие вопросы с организатором ЭКСПО-2020 Дубай в рамках проведения строительно-монтажных работ и операционной деятельности павильонов, а также оказывает консультационную поддержку странам для обеспечения их успешного участия на Выставке.

Напомним, Всемирная выставка ЭКСПО пройдет в городе Дубай с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года на тему «Объединяя умы, создавая будущее».

По информации организатора ЭКСПО-2020 Дубай 192 страны подтвердили свое участие в Выставке. В течение 6 месяцев ожидается 25,2 млн посещений.

В Национальном павильоне Республики Казахстан будут представлены история, культура и традиции нашей страны, реализация стратегических программ в области цифровизации, транспортно-логистического потенциала, глобальные инициативы на международной арене, и развитие инновационных технологий и другие направления. Национальный день РК на ЭКСПО-2020 Дубай запланирован на 1 декабря 2020 года.