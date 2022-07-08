8 Июля 2022 11:23

Казахстан избран сопредседателем Болонского процесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июля в онлайн-формате состоялось заседание Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG) по передаче сопредседательства в Болонском процессе Казахстану и Чехии до конца 2022 года. Сопредседатели включаются в состав Управляющего совета BFUG (BFUG Board), который является исполнительным органом управления Болонским процессом в период между конференциями министров Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), проводимыми раз в 2-3 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В заседании приняли участие представители министерств образования Франции и Азербайджана (уходящие сопредседатели), Чехии и Казахстана (текущие сопредседатели), а также Албании (вице-председатель BFUG).

Казахстан представил план мероприятий, направленный на продвижение принципов Болонского процесса среди стран Центральной Азии. План также предусматривает внедрение новых тенденций в развитии высшего образования в условиях новых вызовов, расширения автономии вузов, формирование инновационной и цифровой экосистемы, а также формирование центрально-азиатского образовательного хаба.

«Казахстан сосредоточит свои усилия на создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования, чтобы объединить научный, интеллектуальный и творческий потенциал высших учебных заведений региона. Это позволит студентам и профессорско-преподавательскому составу вузов свободно обмениваться знаниями, опытом и участвовать в совместных исследованиях», - отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

5 октября 2022 года в г. Нур-Султане, состоится заседание Совета BFUG, где будут обсуждены текущие вопросы развития Болонского процесса и оценен достигнутый прогресс.

Необходимо отметить, что Казахстан уже был сопредседателем Болонского процесса в 2014 году совместно с Грецией.

Болонский процесс (Bologna Process) — встречи на уровне министерств, направленные на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования. Этот процесс создал Европейское пространство высшего образования в соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании. Он открыт для других стран в рамках Европейской культурной конвенции Совета Европы. В 2010 году Казахстан стал полноправным участником Европейской культурной конвенции Совета Европы и первым центрально-азиатским государством, признанным полноправным членом ЕПВО.

Реформы системы образования, проводившиеся в рамках «болонского процесса», в своей концептуальной основе были направлены на то, чтобы построить в РК систему образования, аналогичную системам образования стран Запада, и снизить барьеры для международной мобильности студентов.