Казахстан и Узбекистан намерены увеличить грузопоток из Китая

Казахстан и Узбекистан прорабатывают совместные меры по увеличению объемов грузоперевозок по маршруту Китай — Казахстан — Узбекистан. Представители транспортных ведомств двух стран оценили возможности железнодорожной и терминальной инфраструктуры на казахстанско-китайской границе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

10–11 августа 2026 года представители транспортных ведомств Казахстана и Узбекистана провели совместный рабочий объезд объектов транспортно-логистической инфраструктуры на казахстанско-китайской границе.

Рабочая поездка организована в рамках реализации договоренностей, достигнутых по итогам 23-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Делегации двух стран возглавили вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Маманбий Омаров.

Фото: Министерство транспорта РК

В рамках рабочей поездки делегации посетили железнодорожную станцию Алтынколь, терминал «Кедентранссервис», Сухой порт «KTZE-Khorgos Gateway», а также специальную экономическую зону «Хоргос — Восточные ворота».

Узбекской стороне на практике продемонстрировали действующие механизмы приема, обработки и перевалки грузов, поступающих из Китая, возможности железнодорожной и терминальной инфраструктуры Казахстана, а также организацию дальнейшей отправки грузов по международным транспортным маршрутам.

Фото: Министерство транспорта РК

Фото: Министерство транспорта РК

Особое внимание стороны уделили перспективам увеличения грузопотока по маршруту Китай — Казахстан — Узбекистан, более эффективного использования действующих терминальных мощностей и развития совместных логистических решений.

По итогам рабочего объезда стороны договорились продолжить предметную проработку совместных инициатив, направленных на увеличение объемов перевозок, развитие терминальной инфраструктуры и укрепление транспортно-логистической связанности Казахстана и Узбекистана.