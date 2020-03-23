Казахстан использует китайские системы для определения коронавируса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал какие тест-системы для определения коронавируса используются в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Даурена Абаева,Национальный центр экспертизы использует тест-системы производства Китайской Народной Республики.
«Данные тест системы позволяют эффективно выявлять положительные случаи коронавирусной инфекции. Опыт КНР это уже доказал. Вместе с тем, для лабораторного контроля используются праймеры, которые рекомендованы ВОЗ», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
На сегодня в стране зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.
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