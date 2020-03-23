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Казахстан использует китайские системы для определения коронавируса

23 Марта 2020 16:29
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Казахстан использует китайские системы для определения коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал какие тест-системы для определения коронавируса используются в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Даурена Абаева,Национальный центр экспертизы использует тест-системы производства Китайской Народной Республики.

«Данные тест системы позволяют эффективно выявлять положительные случаи коронавирусной инфекции. Опыт КНР это уже доказал. Вместе с тем, для лабораторного контроля используются праймеры, которые рекомендованы ВОЗ», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

На сегодня в стране зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению



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Ключевые слова: Правительство РК, Китай, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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