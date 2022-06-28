28 Июня 2022 18:35

Казахстан исключает все налоговые льготы для нерезидентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Налоговом кодексе, который принял Парламент на прошлой неделе, предусмотрено увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, говоря о новой налоговой политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это позволит получить в бюджет дополнительно свыше 200 млрд тенге в год. Хотя, когда мы начали с бизнесом и предприятиями ГМК (горно-металлургический комплекс) обсуждать этот вопрос, речь шла о 300 млрд тенге. Но после долгих обсуждений нашли компромисс, и в итоге была принята такая редакция. При этом освобождаются от НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) новые месторождения, где добыча начнется со следующего года до достижения уровня рентабельности в 15% на срок до пяти лет», - сказал Ерулан Жамаубаев, выступая на расширенном собрании фракции партии AMANAT с участием председателя партии, спикера Мажилиса Ерлана Кошанова.

Министр финансов отметил, что для дестимулирования вывода капитала из страны исключаются все льготы для нерезидентов.

«Для освобождения резидентов будет установлен порог в 30 тыс. МРП, это примерно 95 млн тенге. Дивиденды по биржевым акциям будут освобождены при ведении регулярных торгов. Ограничиваются вычеты по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц нерезидентов в размере 3% от налогооблагаемых доходов. Наряду с этим, предусмотрены и другие актуальные поправки в части поэтапного увеличения ставок на табачные изделия, налогооблажения цифрового майнинга, сельского хозяйства и другие вопросы», - резюмировал глава Минфина.