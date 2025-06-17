Казахстан инвестирует более шести трлн тенге в модернизацию энергетики

- Основная доля активов энергетического коммунального секторов имеет износ более 50 %. В целях урегулирования вопроса Национальным проектом «Модернизация энергетического и коммунального секторов» предусмотрена модернизация объектов генерации, сетей тепло- и электроснабжения. В этой связи, основной задачей является снижение износа и поддержка отечественных товаропроизводителей, - отметил директор департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин.

До 2029 года в Казахстане в сфере энергетического и коммунального секторов планируется:

- снизить средний износ сетей электроснабжения до 45%, сетей теплоснабжения до 42%;

- ввод дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт;

- завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций на 17%.

- 14 проектов по модернизации существующих активов (2 050 МВт) на сумму 1 770 млрд тенге;

- 15 проектов по вводу новых мощностей (5 259 МВт) на сумму 4 438 млрд тенге.

- При этом необходимо отметить, что реализация проектов по сектору генерации будут осуществляться в рамках существующих механизмов рынка электрической мощности (аукционы, инвестиционные соглашения, тендеры), без привлечения субсидии за счет бюджетных средств, - добавил спикер.

По его словам, объем инвестиций в сферу модернизации и строительства новых энергообъектов до 2029 года составит 6 208 млрд тенге.

Реализация вышеуказанных проектов позволит увеличить установленную электрическую мощность и обеспечить надежное электроснабжение экономики и населения страны.