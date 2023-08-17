Казахстан импортирует 45 тысяч тонн бензина АИ-95 из России

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Казахстан в августе осуществит импорт бензина марки АИ-95 из России. Об этом сообщил вице министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В связи с индикативными балансами, которые были подписаны между двумя министерствами на этот год у нас предусмотрен импорт 45 тысяч тонн бензина марки АИ -95. На сегодняшний момент соответствующие контракты заключены дочерними организациями нашей национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз», и импорт будет осуществлен в августе месяце. Первый импорт будет в районе 19 тысяч тонн, но это будет скорее всего на пару месяцев - разовая акция. В целом, как я говорил, в октябре месяце мы начнем выпуск 95-го бензина на мощностях Шымкентского нефтеперерабатывающего завода», - сказал Ерлан Аккенженов в интервью журналистам в ходе рабочей поездки министра энергетики в Экибастуз.

Вице-министр уточнил, что импорт будет осуществлен в конце августа.

«Связано это, конечно, вы знаете, какая транспортная пробка, которая возникает на границе между РК и РФ в двух направлениях, потому что дороги загружены очень сильно не только нефтепродуктами, но и другими товарами», - добавил Ерлан Аккенженов.