Казахстан импортировал цветы на $46,1 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Товарооборот срезанных цветов и бутонов за прошлый год составил 48,8 млн долларов США, что на 9,7% выше показателя 2021 года (44,4 млн долларов США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Экспорт цветов Казахстана за 2022 год вырос на 10,1% и составил 2,7 млн долларов США.

Казахстан экспортирует следующие виды цветов: розы – 2,2 млн долларов США (с долей 80,6%), прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 220,2 тысяч долларов США (8,2%), хризантемы – 169,4 тысяч долларов США (6,3%), гвоздики – 111,8 тысяч долларов США (4,2%), лилии – 10,4 тысяч долларов США (0,4%), орхидеи – 8,6 тысяч долларов США (0,3%), прочие срезанные цветы и бутоны – 760 долларов США (0,03%), ранункулы – 331,2 долларов США (0,01%), гладиолусы – 110 долларов США (0,004%).

Импорт цветов в Казахстан за 2022 год вырос на 9,7% и составил 46,1 млн долларов США.

Казахстан импортирует розы – 30 млн долларов США (с долей 65,2%), хризантемы – 6,2 млн долларов США (13,5%), прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 5,8 млн долларов США (12,6%), прочие срезанные цветы и бутоны – 1,4 млн долларов США (3,1%), лилии – 1,2 млн долларов США (2,7%), гвоздики – 1 млн долларов США (2,3%), орхидеи – 241,3 тысяч долларов США (0,5%), ранункулы – 79,2 тысяч долларов США (0,2%), гладиолусы – 7,9 тысяч долларов США (0,02%).