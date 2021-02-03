Казахстан имеет все условия для производства вакцины «Спутник V» - руководство Центра Гамалеи

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан сделал правильное стратегическое решение, локализовав производство вакцины «Спутник V» на своей территории. Об этом в интервью казахстанским СМИ рассказал заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ученый отмечает, что нет никаких отличий между вакцинами казахстанского и российского производства.

«Казахстан сделал правильное стратегическое решение, локализовав производство вакцины у себя. Несмотря на то, что технология берет свои истоки в РФ, в Центре Гамалеи, важно, что у страны есть свое собственное производство, которое не зависит ни от России, ни от кого-либо еще», - сказал Д.Голунов.

Он подчеркнул, что тем не менее обеспечивается достаточный контроль за качеством производства вакцины.

«Например, в России сначала осуществляется контроль на производственной площадке, потом авторский надзор Центра имени Гамалеи, далее происходит государственный контроль качества. Таким образом проходит трехэтапный контроль качества. И только после этого, вакцина может быть распределена для применения. Думаю, в Казахстане будет реализовано по аналогичному принципу», - сказал ученый.

Д.Логунов также добавил, что на сегодня заявки на производство вакцины «Спутник V» поступили из Беларуси, Индии, Китая, Кореи и ряда других стран. Уже 16 государств зарегистрировали ее в качестве препарата для экстренного применения. Часть этих стран также намерена выпускать данную вакцину на своей территории.

«В технологическом плане перенос производства вакцины в другую страну означает установку и запуск биореакторов, трансфер технологий и наличие расходных материалов, - отметил Д.Логунов. - Обладая комплектом оборудования, расходными материалами и воспроизводя технологию, можно делать вакцину в любом месте. Еще, конечно, важны специалисты соответствующего уровня. В Казахстане они есть».

Д.Логунов отметил, что вакцина «Спутник V» удобна для транспортировки и длительного хранения без создания каких-либо особых условий. «Доказано, что вакцину можно хранить до восьми месяцев при температуре минус 20. В течение месяца – при температуре плюс 2 - плюс 8. Это вполне обеспечивает возможность ее доставки в самые труднодоступные уголки страны», - сказал он.

Говоря об эффективности вакцины «Спутник V» ученый отметил высокий показатель в 91,6 процента по предотвращению заражения, а также то, что те люди, которые заболевали, получали лишь легкую форму КВИ.

«В данном случае мы сопоставимы со всеми мировыми лидерами. Принцип иммунизации состоит в том, что против вирусной инфекции используется разным способом подготовленная нуклеиновая кислота, так он наиболее похож на естественный иммунный ответ. Самое главное преимущество заключается в том, что вакцина индуцирует не только гуморальное звено иммунитета, но и клеточное. Это говорит о том, что действуют два компонента одно из которых антительное, а второе – клеточное, т.е. когда Т-клетки распознают инфицирована клетка или нет. Следует отметить, что все вакцины-лидеры мирового рынка умеют индуцировать сбалансированный иммунитет и гуморальный и клеточный», - рассказал замдиректора Центра.

Затрагивая вопрос применения вакцины для детей, Д. Логунов также отметил, что в соответствии с международной регуляторикой, исследование будет проходит в несколько этапов и должно соответствовать педиатрическим протоколам.

Говоря о побочных эффектах вакцины ученый упомянул традиционно наблюдаемые реакции в виде недолговременного повышения температура тела, боли в месте введения и иногда головной боли, которые проходят за 2-3 дня. «У пожилых людей, такие проявления гриппоподобных эффектов в разы меньше, что связано с активностью иммунной системой», - отметил он.

Д.Логунов также заверил, что в вакцинах нет живого вируса. Весь принцип заключается в том, что в организм доставляется только один ген S-белка. Никаких вирусных полимераз и эффекторных белков в вакцине нет, поэтому никакой вирусной инфекции после вакцинации не возникает и человек не представляет опасность с точки зрения заражения кого-либо инфекцией.

Он также отметил, что противопоказаний для применения вакцины у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, нет. Поэтому это область решения для самого человека и его потребности в обеспечении высокого иммунного ответа.

«Вакцинация предоставляет возможность свободно получить антитела, без болезни и без интоксикации», - сказал он, отметив, что после получения вакцины не происходит блокирования и дезрегуляции иммунных функций, как при заражении инфекцией.

Также было подчеркнуто, что в составе вакцины нет каких-либо специфических аллергенов, однако людям с аллергическими реакциями в анамнезе следует предварительно проконсультироваться с врачом.

«На третьей фазе первый компонент получила 33,5 тысячи человек, второй – почти 32 тысячи человек. Однако набор в исследовании завершен, т.к. объявлена дальнейшая массовая вакцинация и расширение группы плацебо становится неэтичным, - сказал он. – Далее будет проводится наблюдение за длительностью иммунитета, насколько он будет стерилен и какая эпидэффективность будет в конце периода наблюдения, через полгода-год».