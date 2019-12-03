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Казахстан имеет самый большой уровень урбанизации среди стран Центральной Азии - МНЭ РК

3 Декабря 2019 09:39
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Казахстан имеет самый большой уровень урбанизации среди стран Центральной Азии - МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 17 регионах РК насчитывается 87 городов и 6,5 тыс. сел. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2015 года уровень урбанизации вырос до 58,2%. Количество городов-миллионников достигло трех. Инвестиции в основной капитал в 18 крупных городах увеличены в 1,5 раза», - сказал Руслан Даленов.

Министр добавил, что в рамках Стратегии Казахстана-2050 и Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года приоритетом региональной политики является обеспечение управляемой урбанизации.

«Сегодня 70% мирового ВВП создается в крупных городах. Это глобальный тренд. Только через концентрацию ресурсов и инфраструктуры можно добиться высокого экономического роста. Конкурентоспособность стран определяется именно наличием крупных современных городов», - подчеркнул Руслан Даленов.

По словам главы МНЭ, урбанизация увеличивает несырьевой ВВП.

«Казахстан имеет самый большой уровень урбанизации среди стран Центральной Азии – 58,2%, но ниже, чем в странах ОЭСР, где этот показатель составляет 77%. При увеличении уровня урбанизации на 1% рост ВВП составит 0,12%. Соответственно, чем выше уровень урбанизации, тем больше доходы населения», - резюмировал Руслан Даленов.

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Ключевые слова: Экономика, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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