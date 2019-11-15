Казахстан имеет потенциал в установлении партнерских отношений с Бакинским саммитом

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Бакинский саммит лидеров мировых религий имеет важное значение, поскольку на всем Евразийском континенте диалог лидеров государств и религий играет ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и диалога между странами, отметил к кулуарах мероприятия член казахстанской делегации председатель правления НАО «Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» Алтай Абибуллаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель центра заметил, что на данном саммите обсуждаются важные вопросы, такие как религия и общество, принципы светского государства, ответственность средств массовой информации, вопросы беженцев, духовные ценности, а также другие ключевые темы.

«Многие участники высказывают необходимость более активных шагов в установлении контакта и сотрудничества между разными религиями, Востоком и Западом, Севером и Югом. На саммите собрались представители 70 стран и более 500 гостей высокого уровня. Мы признательны азербайджанской стороне за уникальную площадку», - отметил Алтай Абибуллаев.

Также, по его мнению, Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане имеет большой потенциал в установлении, партнерских отношений именно с Бакинским саммитом лидеров мировых религий. Они являются не конкурентами, а взаимодополняющими, равными партнерами в сближении цивилизаций, в разрушении барьеров, преград и стен непонимания между разными странами и религиями.

Кроме того, используя возможности площадки саммита, руководитель центра провел ряд двухсторонних встреч с участниками мероприятия. В частности, с Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, с которым в рамках предстоящей встречи в Нью-Йорке планируется обсудить возможности налаживания институционального взаимодействия между Центром Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и Альянсом цивилизаций ООН.

С генеральным секретарем-учредителем Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (KAICIID) Файсалом бин Муаммаром Алтай Абибуллаев обсудил активизацию сотрудничества между сторонами, повестку дня VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, актуальную религиозную ситуацию в мире и регионе.





Кроме того, Алтай Абибуллаев, поблагодарив за приглашение участвовать в работе II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, от имени Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога искренне поздравил председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде (Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə) с 70-летием, а также 40-летием деятельности и служения во имя мира и диалога цивилизаций.



