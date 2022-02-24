Казахстан имеет достаточный потенциал для развития атомной энергетики – Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о достаточном потенциале Казахстана для развития атомной энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал министр, в энергобалансе в качестве новой точки генерации предусмотрена атомная электрическая станция мощностью порядка 2,4 ГВт.

«Небольшая информация о мировом опыте и преимуществе Казахстана в строительстве атомной электростанции. История атомной энергетики охватывает период более полувека и за это время она стала уже одной из традиционных отраслей энергетики. В настоящее время 31 страна в мире использует атомные электростанции. По состоянию на февраль нынешнего года в мире насчитываются порядка 439 энергореакторов, то есть атомных, с общей мощностью около 390 ГВт. Еще 52 реактора находятся на стадии строительства в 19 странах», - сказал Болат Акчулаков в ходе круглого стола, прошедшего в Сенате.

Министр добавил, что атомная энергетика занимает сегодня от глобального уровня порядка 10% всей генерации.

«Казахстан соответственно имеет достаточный потенциал для развития атомной энергетики. Говоря о том, что мы занимаем первое место в мире по добыче природного урана, также есть свои компоненты по производству ядерного топлива. В прошлом году на Ульбинском металлургическом заводе открылся завод по производству ядерного топлива для атомных электростанций», - отметил глава Минэнерго.