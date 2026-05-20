    Казахстан и МАГАТЭ готовят долгосрочную программу взаимодействия

    Казахстан готовится к визиту генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, который состоится 25–27 мая 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @iaeaorg

    В рамках визита планируются переговоры на высоком уровне и подписание новых документов о сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев отметил, что предстоящие договоренности придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия Казахстана и МАГАТЭ.

    — В ходе визита запланирована встреча на высшем уровне и подписание дорожной карты по углублению сотрудничества с МАГАТЭ на 2026–2036 годы, — заявил он.

    По его словам, документ определит ключевые направления взаимодействия на долгосрочную перспективу, включая вопросы ядерной безопасности и развития научно-технического сотрудничества.

    В МИД подчеркнули, что визит главы МАГАТЭ имеет стратегическое значение для укрепления международного партнерства Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии.

    Ранее Казахстан представил Национальный доклад на 10-м обзорном Совещании Международного агентства по атомной энергии по ядерной безопасности в Вене.

    Адиль Нуртазин
