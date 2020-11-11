Казахстан играет особую роль в обеспечении экостабильности Евразии - Ахметжан Примкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном центре зеленых технологий и инвестиционных проектов проходит Международная конференция по вопросам «зеленой» экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий в рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. С приветственной речью выступил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что к 2050 году Казахстан стремится войти в тридцатку самых развитых стран мира за счет перехода от ресурсоориентированной экономики к более чистой, инновационной и диверсифицированной модели

«Конференция, проводимая на площадке Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов второй год подряд, стала уже нашей традицией. Отрадно видеть, что наши ряды пополняются новыми участниками. Это значит, что с каждым годом все больше людей вовлекаются в решение экологических задач и все меньше остается в стороне людей безучастных, равнодушных к проблемам экологии. Республика Казахстан, являясь полноправным участником мирового сообщества, приняла на себя обязательства по выполнению задач, поставленных в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливость, а также решение проблем, связанных с климатическими изменениями», - выступил вице- министр.

Он отметил, что Казахстан играет особую роль в обеспечении экологической стабильности Евразийского континента. Размеры территории Казахстана, разнообразие климатических условий, особенности водного баланса региона влекут за собой существенную зависимость экологической ситуации на всей территории Евразии от ее стабильности в Казахстане.

Перед Казахстаном стоит масштабная задача по достижению устойчивого, сбалансированного, «зелёного» роста. К 2050 году, по словам Ахметжана Примкулова наша страна стремится войти в тридцатку самых развитых стран мира за счет перехода от ресурсоориентированной экономики к более чистой, инновационной и диверсифицированной модели.

«Для этого потребуются дальнейшие преобразования, направленные на усовершенствование системы государственного управления, повышение открытости конкурентоспособности экономики, содействие экологически ориентированному развитию. «Зелёный» курс, определенный Лидером нации, и продолженный Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, служит ориентиром для государственных реформ. Необходимо, чтобы экономические, экологические, социальные и политические факторы развития были интегрированы и рассматривались как единый процесс, направленный на повышение качества жизни населения Казахстана«, - сказал спикер.

Экология не имеет границ и национальностей, и поэтому только слаженными, совместными усилиями мы сможем добиться значительных результатов, подчеркнул Ахметжан Примкулов.

В завершение выступления он выразил надежду, что сегодняшняя встреча станет еще одним шагом навстречу друг к другу в понимании необходимости и неизбежности реформирования экологического сознания и экологической сознательности.





В конференции также принимают участие депутат Сената Парламента РК Бахытжан Жумагулов, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана « Айгуль Соловьева, также через платформу Zoom подключились эксперты из дальнего зарубежья: Серж Роудие - руководитель Европейского комплексного бюро по предотвращению и контролю загрязнения, также директор Департамента окружающей среды и развития, ЭСКАТО ООН Стефанос Фотиу и другие эксперты.

Актуальные, наилучшие концепции и решения, прозвучавшие на долговой площадке, войдут в итоговую Резолюцию, которая послужит рекомендацией для правительств и бизнес-сообществ региона для дальнейших целенаправленных шагов на пути к построению зеленой экономики в Казахстане.