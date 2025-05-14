РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:42, 14 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Франция будут сотрудничать в борьбе с незаконной миграцией

    Мажилис рассмотрит законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан Франция тулары
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщил депутат Магеррам Магеррамов, соглашение между странами было подписано в ноябре 2024 года в Париже.

    — Законопроект разработан с целью создания правовой основы для двустороннего сотрудничества по вопросам приема и транзита лиц в случае нарушения требований законодательства на территориях Казахстана и Франции. Ратификация Соглашения создаст благоприятные условия сотрудничества компетентных органов двух стран в этой сфере и повысит эффективность борьбы с нелегальной миграцией. Соглашение подлежит ратификации в соответствии с законом «О международных договорах Казахстана», — отметил депутат.

    Он добавил, что Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе готов подготовить заключение по данному законопроекту.

    Теги:
    Казахстан Франция Миграция
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают