Казахстан и Франция будут сотрудничать в борьбе с незаконной миграцией

Как сообщил депутат Магеррам Магеррамов, соглашение между странами было подписано в ноябре 2024 года в Париже.

— Законопроект разработан с целью создания правовой основы для двустороннего сотрудничества по вопросам приема и транзита лиц в случае нарушения требований законодательства на территориях Казахстана и Франции. Ратификация Соглашения создаст благоприятные условия сотрудничества компетентных органов двух стран в этой сфере и повысит эффективность борьбы с нелегальной миграцией. Соглашение подлежит ратификации в соответствии с законом «О международных договорах Казахстана», — отметил депутат.

Он добавил, что Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе готов подготовить заключение по данному законопроекту.