Казахстан идет по пути расширения и углубления экономических связей с Китаем – финансовый аналитик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан идет по пути расширения и углубления экономических связей с Китаем. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ»поделился финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

«Глава государства на первом Саммите «Центральная Азия-Китай» отметил, что за годы независимости мы привлекли более 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. При этом более 23 миллиардов долларов инвестиций привлечены из Китая. Ни для кого не секрет, что Китай считается сверхдержавой, которая начинает конкурировать с Западом. Он имеет самое большое в мире население и является третьим в мире государством по размеру территории. Мы идем по пути расширения и углубления экономических связей с Китаем. В этом есть свои определенные плюсы», - считает финансовый аналитик.

По словам спикера, Китай достаточно сильно опережает многие страны в выстраивании инфраструктуры, технологиях, сельскохозяйственной сфере и т.д. Для нашей страны важен обмен опытом в этих отраслях.

«Для многих становится очевидным тот факт, что в будущем юань может заменить доллар и стать резервной валютой для некоторых стран. Стоит отметить, что приток иностранных инвестиций в Казахстан ежегодно составляет порядка 40-45 млрд долларов, и практически половина пришла из Китая. То, что они хотят инвестировать в нашу страну – это хорошо. Впоследствии инвестиционный климат страны будет стабильным, будут появляться новые производства, бизнес и экономические связи. Конечно, не стоит сразу ожидать ошеломительного эффекта. Это все медленные и долгие процессы, а порой, растянутые во времени и масштабах. Но, изменения, так или иначе произойдут. Китай инвестирует в нашу страну давно. Именно по этой причине переговоры между странами идут достаточно легко», - отметил Арман Бейсембаев.

По мнению финансового аналитика, так или иначе, каждый договор между государствами заключается в собственных интересах.

«На определенном этапе привлечение денег соседней страны имеет выгоду для нас. Во-первых, рабочие места, во-вторых, заработные платы, и опять же, опыт. Китай – страна, у которой богатый опыт, и именно этим они могут поделиться с нами. Если вы заметили, центр притяжения начинается смещаться с запада на восток. Наше политическое руководство это прекрасно понимает. Китай – экономически выгодный для нас партнер. Сотрудничество с Китаем полностью укладывается в нашу многовекторную политику», - добавил спикер.