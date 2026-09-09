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    Казахстан и Азербайджан возобновят пассажирские перевозки на Каспии

    Казахстанская сторона предложила Азербайджану возобновить пассажирские перевозки на паромной линии порт Курык — порт Баку — порт Курык. Данные перевозки действовали до 2020 года и были отменены в связи с пандемией COVID-19, передает агентство Kazinform. 

    Казахстан и Азербайджан возобновят пассажирские перевозки на Каспии
    Фото: 1News.az

    Об этом заявил Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель. Он сообщил, что азербайджанская сторона поддержала предложение Казахстана. В настоящее время транспортные ведомства двух стран начали работу по скорейшему возобновлению пассажирского сообщения.

    По словам дипломата, до отмены пассажирскими перевозками через Каспийское море пользовалось порядка 1500 пассажиров в год. Он выразил уверенность, что в предстоящий период желающих совершить путешествие по этому маршруту будет еще больше.

    Перезапуск паромной линии придаст импульс развитию пассажирского сообщения между двумя странами, усилит туристический обмен и расширит возможности Среднего коридора.

    Сегодня между Баку и такими городами Казахстана как Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау действуют 37 авиарейсов.

    Каспийское море Казахстан В мире Азербайджан Перевозки
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор