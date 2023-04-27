Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Казахстан и Южная Корея обсудили сотрудничество в консульской сфере

27 Апреля 2023, 11:29
Казахстан и Южная Корея обсудили сотрудничество в консульской сфере Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстана Бауыржан Акатаев провел консульские консультации с Директором по делам зарубежных корейцев и консульским вопросам Министерства иностранных дел Республики Корея Ким Минчхолем.

В ходе 7-го раунда консультаций по консульским вопросам между внешнеполитическими ведомствами двух стран, стороны высоко оценили уровень двустороннего взаимоотношения, включая сотрудничество в консульской-правовой сфере.

Сторонами были обсуждены вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также актуальные аспекты текущих казахстанско-корейских отношений в правовой сфере, в том числе нелегальной трудовой миграции граждан РК в Южную Корею.

В частности, исходя из взаимной заинтересованности в регулировании процессов привлечения и использования рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда, корейская сторона выразила готовность начать переговорный процесс по привлечению казахстанской рабочей силы в рамках системы трудоустройства иностранцев («Система трудовых разрешений»).

По итогам переговоров стороны выразили готовность провести следующее заседание в Астане.

photo

photo

МИД РК   Международные отношения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области