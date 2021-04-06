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Казахстан и Венгрия восстановят авиасообщение

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Апреля 2021, 13:28
Казахстан и Венгрия восстановят авиасообщение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиасообщение между Казахстаном и Венгрией будет восстановлено уже летом. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прямое авиасообщение между столицами наших стран - Будапешт - Нур-Султан - снова будет запущено в июне текущего года. Кроме того, будет запущено авиасообщение Будапешт- Нур-Султан - Пекин», - сказал Петер Сийарто на брифинге в МИД РК.

Министр подчеркнул, что в эпоху коронавируса очень важен вопрос вакцинации. По его словам, вопрос признания документов, подтверждающих факт вакцинации, будет очень важным для обеих сторон.

Он также сообщил, что уже прошел первый этап вакцинации.

«Я уже получил первую дозу «Спутника-V», скоро должен получить и вторую», - заключил П. Сийарто.


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