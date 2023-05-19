Казахстан и Вьетнам обсуждают безвизовый режим

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Отмена виз между Казахстаном и Вьетнамом вынесена на публичное обсуждение, передает МИА «Казинформ».

Проект документа об установлении безвизового режима с Вьетнамом опубликован на сайте «Открытые НПА». Отмена виз предусматривает межправительственное соглашение, которое планируют одобрить в обеих странах.

В результате соглашения граждане Казахстана смогут без виз находиться во Вьетнаме, а вьетнамцы – соответственно, в РК в течение 30 дней со дня пересечения границы и суммарно 90 дней в течение трех месяцев.

Как отметил глава Министерства иностранных дела Мурат Нуртлеу, подписание соглашения между правительствами Республики Казахстан и Социалистической Республики Вьетнам поспособствует укреплению отношений между двумя странами.

Публичное обсуждение документа продлится до 2 июня.

Ранее стало известно, сколько дней без визы могут находиться казахстанцы в разных странах.