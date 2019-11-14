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вчера 22:25
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вчера 20:36
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вчера 16:55
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вчера 16:46
Казахстан и Вьетнам будут развивать межпарламентское сотрудничество
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита во Вьетнам провел переговоры с председателем Национального Собрания Нгуен Тхи Ким Нган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Собеседники обсудили перспективные направления межпарламентского сотрудничества, подтвердив намерение к его активизации. Практика регулярных встреч на уровне профильных комитетов, групп по сотрудничеству и парламентских фракций способствует обмену опытом законотворческой деятельности.
Говоря о том, что Вьетнам – важный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяло и продолжает уделять особое внимание всестороннему взаимодействию с Вьетнамом.
В свою очередь председатель Национального Собрания подчеркнула особую роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установлении и развитии казахстанско-вьетнамских отношений.
Значительный импульс укреплению партнерства, по словам спикера Мажилиса, придало и подписание Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Вьетнам – это первое государство, с которым было подписано подобное соглашение. Среди перспективных направлений сотрудничества – сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, логистика, туризм.
Нурлан Нигматулин как руководитель парламентской фракции «Nur Otan» в Мажилисе отметил и активизацию межпартийного диалога.
Говоря о межпарламентских отношениях, председатель Национального Собрания назвала визит казахстанских парламентариев важной вехой в истории сотрудничества двух стран.
«У меня остались яркие впечатления от моего визита в Казахстан в 2017 году, от уровня развития вашей страны, незабываемой архитектуры столицы Казахстана», - добавила Нгуен Тхи Ким Нган.
Председатель Парламента Вьетнама также отметила и успешное проведение 4-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии, состоявшегося в Нур-Султане, подчеркнув при этом заинтересованность стран-участниц в развитии сотрудничества, а также престиж Казахстана в мире.
Собеседники также обсудили вопросы взаимодействия стран в рамках ООН, СВМДА, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Отдельное внимание на встрече уделено вопросам безвизового режима для граждан обеих стран, возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом.
В заключение встречи Нурлан Нигматулин передал поздравления вьетнамскому народу в связи с предстоящими в следующем году юбилейными датами – 90-летием основания Коммунистической
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