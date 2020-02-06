+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан и Узбекистан «сверили часы» по вопросам поставки воды в вегетационный период

6 Февраля 2020 13:12
Поделиться:
Казахстан и Узбекистан «сверили часы» по вопросам поставки воды в вегетационный период

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с узбекским коллегой по вопросам поставки воды в Казахстан в вегетационный период, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как в Казахстане планируют бороться с грядущим дефицитом воды
Нужно постепенно избавляться от водозатратных производств - Касым-Жомарт Токаев Стала известна причина прорыва водопровода в столице Прорыв водопровода произошел на левом берегу столицы: идут ремонтные работы

В ходе встречи с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым в Ташкенте казахстанская сторона обсудила вопросы, связанные с поставкой воды в южные регионы РК, а также необходимостью подготовки отдельного соглашения, которое позволило бы регулировать отношения в части обеспечения и охраны водных ресурсов между двумя странами.

«Мы договорились, что в ближайшее время наши эксперты встретятся и начнут подготовку соответствующего документа. Это очень важный документ, который позволил бы обоим государством работать в водной сфере более продуктивно. Кроме того, мы обсудили вопросы, связанные с поставкой воды в Шардаринское водохранилище с обеспечением воды по каналу «Достык» для нужд Туркестанской области», - отметил Магзум Мирзагалиев.

«В прошлом году было воды достаточно, однако, конечно же, возникают некоторые проблемы. В этой связи мы договорились их регулярно снимать по мере их возникновения. При этом не секрет, что в этом году ожидается возможная маловодность на юге, поэтому нам необходимо эти проблемы решать заранее и посчитать те объемы воды, которые нужны нашей и узбекской стороне, для того чтобы смогли заранее «сверить часы» и уже четко договориться о тех необходимых объемах воды», - добавил он.

По словам главы Минэкологии РК, водная тематика является комплексным вопросом, который необходимо обсуждать на уровне всех государств Центральной Азии. В этой связи он также отметил, что нужно усилить взаимодействие всех государств Центральной Азии в пятистороннем формате на таких площадках, как МФСА (Международный фонд спасения Арала) и МКВК (Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология, Узбекистан, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Мирас Куандыков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив