Казахстан и Узбекистан развивают сотрудничество в космической сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Делегация Агентства космических исследований и технологий при Кабинете министров Республики Узбекистан («Узбеккосмос» ) посетила с рабочим визитом Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Узбекская делегация во главе с исполняющим обязанности генерального директора Агентства космических исследований и технологий Шухрата Кадирова посетила объекты космической инфраструктуры Казахстана, встретилась со специалистами и руководителями предприятий Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Итоги визита были подведены на встрече с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере космической деятельности, в частности, использования возможностей казахстанской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и космической системы связи Казахстана, сообщает пресс-служба министерства.

Гостям был презентованы проекты разработанных геопорталов по мониторингу сельскохозяйственных земель и городской застройки. На встрече было озвучено предложение по созданию совместного предприятия для оказания услуг спутниковой системы связи и вещания «Kazsat» на территории Узбекистана.

Также стороны обсудили проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подготовленный МЦРИАП РК.

По итогам рабочих встреч и переговоров был подписан Протокол о намерении развития сотрудничества в сфере космической деятельности между Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством космических исследований и технологий при Кабинете министров Республики Узбекистан.

Делегация Узбеккосмоса выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, прочные связи и обмен опытом между странами.

Казахстанская сторона отметила, что возлагает большие надежды на партнерство с Узбекистаном и готова оказать необходимую помощь соседям в создании и развитии космической деятельности. Уже в ближайшее время предприятия Казкосмоса могут принять узбекских специалистов для повышения квалификации и стажировок в рамках совместных проектов.