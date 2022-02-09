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Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества

9 Февраля 2022 14:22
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Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов и Спикер Законодательной Палаты Олий Мажилиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов, находящийся с официальным визитом в нашей стране, подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Совет создан в соответствии с договоренностями глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева в рамках недавнего государственного визита Президента Узбекистана в Казахстан.

Отметив исторический характер события, Председатель Мажилиса подчеркнул, что создание Совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.

В разговоре о дальнейшем укреплении и развитии стратегического партнерства Спикер Мажилиса отметил, что за 30 лет установления дипломатических отношений между странами заложена прочная основа для стабильного развития сотрудничества во всех сферах.

В ходе встречи Ерлан Кошанов вручил Нурдинжону Исмоилову орден «Достык» II степени, которым, в соответствии с Указом Президента Казахстана, Спикер Законодательной Палаты Олий Мажилиса награжден за укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами.

В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление казахстанско-узбекских союзнических отношений и интеграционных связей.

Говоря о межпарламентском взаимодействии, как важной составляющей казахстанско-узбекских отношений, Спикер Законодательной Палаты Олий Мажилиса отметил, в частности, казахстанский опыт по закреплению на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в Парламенте, подчеркнув при этом возможость его дальнейшего изучения.

Председатель Законодательной Палаты Олий Мажилиса подчеркнул, что активизация межпарламентского диалога будет напрямую служить поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран.


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#Мажилис   #Узбекистан  
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