Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере архивного дела

Председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Куат Бораш и директор агентства «Узархив» Улугбек Юсупов подписали соглашение по укреплению связей между архивами, проведению различных исследовательских работ в архивах Узбекистана, оптимизации вопросов документирования и другое, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

Стороны уверены, что совместный план действий открывает новые возможности для ученых и исследователей.

— Выступая в этом году на X саммите Организации тюркских государств в Астане, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Изучение общего исторического архива и донесение правды до потомков является нашим долгом. Предлагаю поручить нашим компетентным органам совместно изучить неизвестные данные нашей истории. Это, по сути, важная работа, потому что в нашей общей истории имеются еще не до конца изученные вопросы». В этом году казахстанская делегация посетила Республику Узбекистан, где провела с руководством «Узархива» переговоры касательно совместных мероприятий. Сегодня мы документально подтвердили реализацию данного соглашения. Это исторический момент, являющийся свидетельством того, что приоритетные задачи, которые Президент обозначил на заседании Организации тюркских государств, выполняются незамедлительно, — сказал Куат Бораш.

Отметим, что в соответствии с Планом взаимодействия между Казахстаном и Узбекистаном предусмотрена работа по комплектованию архивных документов, изданию книг, проведению исследовательских работ.

Также в рамках Комплексного плана «Архив-2025» в 2022 году сотрудниками государственного архива страны проведены научно-исследовательские работы в 14 странах, в Казахстан привезены более 7000 документов, представляющих историческую ценность. Все они будут введены в научный оборот.