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Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту о сотрудничестве в водной сфере

Автор:  
Ринат Дусумов
2 Июля 2020, 20:39
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту о сотрудничестве в водной сфере

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил о заключении важного документа с Узбекистаном в сфере водных отношений. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В рамках рабочей поездки в Ташкент подписали сегодня с министром водного хозяйства Узбекистана Ш. Хамраевым Дорожную карту по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между нашими странами», - сообщил в Twitter Магзум Мирзагалиев.
По его словам, подписанию предшествовали «длительные и кропотливые переговоры между ведомствами».
«Документ очень важен, регулирует ряд вопросов в водной сфере. В частности, предполагает проведение совместного технического изучения и мониторинга водных объектов, построенных и реконструированных с 1991 г.; принятие совместных мер по обеспечению дополнительных сбросов из верхних водохранилищ», - проинформировал министр.
«Еще один важный блок в карте – обеспечение прозрачности в распределении водных ресурсов», - добавил он.
М.Мирзагалиев сообщил, что переговоры с узбекской стороной продолжаются, «на повестке еще несколько стратегических вопросов».

Напомним, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев находится с рабочей поездкой в Ташкенте.

Ранее М.Мирзагалиев провел онлайн-встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым, а также встречался с ним в городе Шымкенте, где одной из главных тем встречи была дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища. Отмечалось, что Казахстан примет участие в техаудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим, в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.


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