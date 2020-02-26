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Казахстан и Узбекистан подписали 52 соглашения на $500 млн

26 Февраля 2020 18:08
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Казахстан и Узбекистан подписали 52 соглашения на $500 млн

УРГЕНЧ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Ургенч Хорезмской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром РУ Абдуллой Ариповым и принял участие во II Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

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«Благодаря политической воле наших лидеров, стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном вышло на качественно новый уровень» , — сказал А. Мамин.

Глава Правительства Казахстана подчеркнул, что достигнутые договоренности о дальнейшем наращивании двустороннего товарооборота диктуют необходимость активной реализации существующих и поиска новых точек соприкосновения взаимных интересов.

В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, текстильной, машиностроительной, туристической, экологической сферах, а также в области финансовых технологий и межрегионального сотрудничества.

А. Мамин и А. Арипов приняли участие в итоговом заседании II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ на тему «Сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма», который собрал свыше 300 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.


Премьер-Министр РК выдвинул инициативы по созданию казахстанско-узбекского кластера легкой промышленности на базе СЭЗ «Оңтүстік» в Шымкенте, открытию совместного туристического маршрута по туристским объектам Туркестанской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей, совместному развитию оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Особый акцент А. Мамин сделал на потенциале сотрудничества двух стран в транзитно-транспортной и логистической сферах.

«Для Казахстана ваша страна - это выход на Южную Азию, для Узбекистана наша территория - это доступ на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы «, — сказал А. Мамин, подчеркнув необходимость активизации совместных усилий по формированию инфраструктуры коридора «Север-Юг», а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В завершение форума подписаны 52 документа о развитии экономического сотрудничества, в том числе Итоговая декларация Форума, а также межведомственные, межрегиональные и коммерческие соглашения в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах на общую сумму около $500 млн.


Форум позволил представителям деловых кругов двух стран провести встречи в формате B2B (business-to-business), а также на специально организованной выставке презентовать свои производственные и инвестиционные возможности.


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Ключевые слова: Центральная Азия, Правительство РК, Премьер-министр РК, Узбекистан,
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