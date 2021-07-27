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Казахстан и Узбекистан планируют строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал

27 Июля 2021 17:22
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Казахстан и Узбекистан планируют строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы увеличения грузопотока между Казахстаном и Узбекистаном и реализацию совместных проектов обсудили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

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Председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Нурлан Сауранбаев провел переговоры с министром транспорта Республики Узбекистан с Илхомом Махкамовым и руководителем АО «Узбекистон темир Йуллари» Хуснутдином Хасиловым по вопросам сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

На встрече отмечено, что благоприятная тарифная политика положительно отразилась на динамике объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами. За шесть месяцев 2021 года перевезено более 12 млн тонн.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего увеличения объемов перевозок, подтвердив необходимость исполнения совместных инициатив правительств двух стран по развитию железнодорожного транспорта.

В рамках намеченных инициатив реализуются проекты по строительству новых железнодорожных линий между Казахстаном и Узбекистаном, в том числе Дарбаза – Мактаарал. Новая линия обеспечит возможность привлечения дополнительных объемов в сообщении с Узбекистаном и снизит напряжение на действующем пограничном переходе Сарыагаш – Келес.


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#КТЖ   #Экономика  
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