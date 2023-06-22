Казахстан и Узбекистан обсудили упрощение таможенных процедур

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Двусторонняя встреча представителей таможенных служб Казахстана и Узбекистана состоялась в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Таможенного комитета Узбекистана, в ходе встречи рассмотрены вопросы упрощения процедур транзита, предотвращения возникновения скоплений автотранспортных средств на границе, процесса таможенного декларирования и контроля товаров, а также состоялся обмен опытом по вопросам цифровизации таможенных операций.

«По итогам встречи достигнуты договорённости активизировать работу по автоматизации таможенных процедур, взаимному признания результатов таможенного контроля и осуществлению проекта «Одна остановка» на узбекско-казахстанской государственной границе», - сообщает ведомство.

В комитете добавили, что стороны также начали подготовку проекта международного документа по внедрению экосистемы безбумажного цифрового транзита стран Центральной Азии и Каспийского региона.