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Казахстан и Узбекистан обсудили упрощение таможенных процедур

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Июня 2023, 22:17
Казахстан и Узбекистан обсудили упрощение таможенных процедур Фото: t.me/customschannel

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Двусторонняя встреча представителей таможенных служб Казахстана и Узбекистана состоялась в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Таможенного комитета Узбекистана, в ходе встречи рассмотрены вопросы упрощения процедур транзита, предотвращения возникновения скоплений автотранспортных средств на границе, процесса таможенного декларирования и контроля товаров, а также состоялся обмен опытом по вопросам цифровизации таможенных операций.

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«По итогам встречи достигнуты договорённости активизировать работу по автоматизации таможенных процедур, взаимному признания результатов таможенного контроля и осуществлению проекта «Одна остановка» на узбекско-казахстанской государственной границе», - сообщает ведомство.

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В комитете добавили, что стороны также начали подготовку проекта международного документа по внедрению экосистемы безбумажного цифрового транзита стран Центральной Азии и Каспийского региона.


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