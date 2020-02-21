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Казахстан и Узбекистан намерены расширить воздушное сообщение между странами

21 Февраля 2020 16:06
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Казахстан и Узбекистан намерены расширить воздушное сообщение между странами

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В Ташкенте в рамках международного авиационно-логистического форума «Uzbekistan Airports, Aviation & Logistics Forum 2020» состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева с министром транспорта Республики Узбекистан Эльяром Ганиевым, начальником департамента развития воздушного транспорта Улугбеком Бекташевым, а также председателем Правления АО «Uzbekistan Airports» Ровшаном Исмаиловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития гражданской авиации Казахстана и Узбекистана, в том числе предпринимаемые меры по привлечению иностранных авиакомпаний в рамках внедрённого режима «открытое небо».

Вместе с тем, как сказано в сообщении Комитета, стороны подтвердили необходимость дальнейшего расширения воздушного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. По итогам встречи достигнута договоренность продолжить работу по увеличению количества разрешенных частот между двумя странами, а также включению новых пунктов назначений на территории обеих стран для авиаперевозчиков Казахстана и Узбекистана.


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Ключевые слова: Транспорт, Узбекистан, Другие государственные органы,
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