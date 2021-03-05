Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан и Узбекистан активизируют сотрудничество в перспективных областях здравоохранения

5 Марта 2021, 19:55
Казахстан и Узбекистан активизируют сотрудничество в перспективных областях здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов встретился с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдулла Ариповым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки. Состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в странах, было отмечено о важности реализации принятых мер по борьбе с новой инфекцией COVID-19. Достигнута договоренность о выработки совместных эффективных мер по оперативному реагированию и взаимодействию на случай эпидемии и пандемии.

В ходе встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости активизации сотрудничества в перспективных областях здравоохранения, в таких как оказание высокотехнологической помощи, санитарно-эпидемиологическое благополучие, включая вакцинопрофилактику, налаживание взаимодействия по внедрению информационных технологий, фармации, в том числе проработка создания кооперационных проектов в фармацевтической промышленности, оказание услуг по вопросам медицинского здравоохранения и др.

Достигнута договоренность расширить совместные проекты в области высоких технологий и активизировать сотрудничество двух стран в сфере непрерывного медицинского образования, расширения академической мобильности между студентами и педагогами медицинских образовательных учреждений, налаживания взаимодействия по разработке и внедрению актуальных совместных научных проектов и др.

photo


В ходе беседы заместитель Премьер-Министра Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств и, в целом, активизировать сотрудничество в образовательной сфере.

По итогам встречи Ералы Тугжанов выразил признательность Премьер-Министру Узбекистана за теплое гостеприимство и пригласил узбекскую сторону посетить с ответным визитом Казахстан.

Напомним, вчера с двухдневным визитом казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент.

Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов и заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан Бехзод Мусаев обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и Узбекистане, а также дальнейшие совместные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Между министерствами здравоохранения Казахстана и Узбекистана было подписано Соглашение о сотрудничестве.


Правительство РК   Здравоохранение   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку